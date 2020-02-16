شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: لم نمنع دخول العمالة المصرية بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وزارة الصحة الكويية عدم وجود اي توجه خلال الوقت الراهن لمنع دخول اي عمالة قادمة من مصر، إثر ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر إلى ان الدول التي ظهر بها الفيروس تصل الى 24 دولة، وقسمت من قبل الوزارة الى 3 مستويات، ودول الامارات ومصر في المستوى الثالث والذي يضم الدول ذات الاصابات الاقل، بحسب صحيفة "القبس".

وشددت المصادر على ضرورة تأجيل السفر لتلك البلدان التي يتسارع فيها عدد الإصابات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضية عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".