شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليار دينار قيمة تخفيض إيرادات الخام بميزانية "البترول الكويتية" الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت الميزانية المقبلة ل‍مؤسسة البترول الكويتية للعام 2020 /2021 انخفاض إيرادات النفط الخام للمؤسسة بنحو 2.7 مليارات دينار لتصل من مستوى 12.5 مليار دينار إلى 9.8 مليارات دينار.

ويعود التراجع إلى انخفاض إنتاج الكويت وفقا لقرارات "أوپك" وحلفائها بتعميق خفض الإنتاج بالإضافة الى التراجع المتوقع بأسعار البرميل خلال العام الجاري، بحسب "الأنباء الكويتية".

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وتم اعتماد إيرادات مؤسسة البترول وشركاتها عند مستوى 22.1 مليار دينار خلال العام المقبل بارتفاع بلغ 760 مليون دينار. أما المصروفات فقد بلغ إجماليها وصل إلى 19.6 مليار دينار، وافترضت المؤسسة 55 دولارا للبرميل كمتوسط سعر شراء المؤسسة لخام التصدير الكويتي من الدولة.

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات الجمعة الماضية رغم استمرار القلق من فيروس كورونا وتأثيره المحتمل على الطلب العالمي على الخام.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت يوم الخميس توقعاتها انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري في أول تراجدع فصلي منذ أكثر من عشر سنوات.