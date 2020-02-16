شكرا لقرائتكم خبر عن 310 مليارات ريال صادرات غير نفطية متوقعة بالسعودية خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن يبلغ حجم الصادرات غير النفطية بنهاية العام الجاري 2020، نحو 310 مليارات ريال

وبحسب بيان للهيئة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن بلوغ الصادرات غير النفطية نحو 310 مليارات ريال سيسهم في تجاوز الانخفاض الطفيف في قيمتها في عام 2019.

وأكد المهندس صالح السلمي، الأمين العام للهيئة خلال لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية، أن الهيئة تعمل على رفع نسبة الصادرات في الناتج الوطني 50% بحلول 2030 مقابل 16% في 2015.

وكشف تقرير صدر مؤخرا من الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الصادرات غير النفطية تراجعت بنسبة 13.2% خلال شهر نوفمبر 2019 إلى نحو 17.518 مليار ريال مقارنة بـ 20.19 مليار ريال بشهر نوفمبر 2018.