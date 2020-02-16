شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني" يُسلم 6.5 ألف وحدة سكنية للموااطنين السعوديين خلال يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن استفادة أكثر من 32 ألف أسرة خلال شهر يناير الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، بينهم 12 ألف أسرة سكنت منازلها، وذلك ضمن أولى دفعات العام الجاري 2020.

وأوضح "سكني" في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين خلال شهر يناير بلغ 6.5 ألف وحدة سكني.

وأشار إلى أنه تم تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر يناير الماضي، حيث تم تسليم نحو 5 ألف وحدة سكنية توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.

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وأوضح البرنامج أن مما ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً، بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وأشار البرنامج إلى أن مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة وصل خلال يناير 13 ألف أسرة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم إلى أن "سكني" سيواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية أعلن في وقت سابق عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.