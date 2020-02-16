شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 16 حتى 20 فبراير الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من جاكو، تبوك الزراعية، تهامة للإعلان، الوطنية، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة أسمنت القصيم، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح صندوق الخبير ريت.

ومن المُقرر أن يبدأ، اليوم الأحد، الاكتتاب في 30% من أسهم شركة سمو، بسعر 24 ريالاً للسهم، وسيكون الطرح لفئات المستثمرين المؤهلين على أن ينتهي يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح صندوق الخبير ريت بقيمة 13.288 مليون ريال عن الربع الرابع من عام 2019، بواقع 0.2 ريال للوحدة وبما نسبته 2% إلى السعر الأولي للوحدة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة القصيم الزراعية "جاكو"، يوم الثلاثاء، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (لمدة ثلاث سنوات ميلادية).

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وتبدأ شركة أسمنت القصيم، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح على عدد 90 مليون سهم، بواقع 1.1 ريال لكل سهم، وبنسبة 11% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر عمومية شركة تبوك للتنمية الزراعية، يوم الأربعاء، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 46.3%، ليصبح نحو 241.77 مليون ريال، بدلاً من 450 مليون ريال.

كذلك تناقش عمومية شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح زيادة رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون ريال.

وتنظر الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتأمين، يوم الخميس المُقبل، في الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة.