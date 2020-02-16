شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 14.90، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.68% بما يعادل -0.10 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.08.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.50.
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