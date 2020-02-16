دار الأركان يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 16-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم دار الأركان (4300) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 8.91، ارتد السهم منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، وسط ارتفاع كبير في احجام التداول، ليغلق السهم على مكاسب بلغت نسبتها 1.31% بما يعادل 0.12 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المهم 8.85، طيلة ثبات المقاومة 10.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.85 ومستوى المقاومة 9.60.
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