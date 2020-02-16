شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يكسر دعم تركيبة سلبية – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مصرف الإنماء (1150) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتكبد السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.98% بما يعادل -0.48 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المهم 24.00، فهذا المستوى يمثل عنق تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 24.00، ليستهدف مستوى الدعم 22.68.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.08 ومستوى المقاومة 24.50.
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