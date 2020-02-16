شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وأيضاً لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وخاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.55% بما يعادل 0.36 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.10، ليستهدف أولى مستويات الدعم 9.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.65 ومستوى المقاومة 11.10.