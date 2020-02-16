شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الراجحي (1120) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.47% بما يعادل -0.30 نقطة، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 65.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 61.70 ومستوى المقاومة 65.30.