شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليصل لأدنى مستوياته في أكثر من عامين، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.46% بما يعادل -0.23 نقطة، وذلك في ظل استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المحوري 9.63، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.63، ليستهدف مستوى الدعم 8.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.61 ومستوى المقاومة 9.63.