شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف ينخفض وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أسمنت الجوف (3091) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -3.23% بما يعادل -0.34 نقطة، ويأتي انخفاض السهم في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يشير لبدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ليقترب السهم بانخفاضه الأخير من الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.94، ليستهدف مستوى المقاومة 10.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.94 ومستوى المقاومة 10.60.