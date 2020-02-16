شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يشهد ارتفاع احجام التداول – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جدوى ريت (4332) هبوطه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليغلق السهم عند أدنى مستوياته خلال الجلسة، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول، وذلك سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن بالرغم من انخفاض السهم إلا أنه يستقر أعلى مستوى الدعم المهم 7.92، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 7.25 إلى 9.00)، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.92، ليستهدف مستوى المقاومة 8.12 الذي يمثل نسبة 505 من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.92 ومستوى المقاومة 8.12.