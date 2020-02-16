شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -40.95 نقطة، ويأتي انخفاض المؤشر في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالرغم من بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من المؤشر لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تستمر توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم 7,800.00، طيلة ثبات المقاومة 8,000.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,000.33.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
40
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
151
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
4
|
عدد أسهم الشركات المتداولة
195
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 16-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.