شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -40.95 نقطة، ويأتي انخفاض المؤشر في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالرغم من بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من المؤشر لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تستمر توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم 7,800.00، طيلة ثبات المقاومة 8,000.33.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,000.33.