شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير ينخفض بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.19% بما يعادل -0.40 نقطة، ويأتي انخفاض السهم في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المحوري 17.50، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 24.94 إلى 12.9).

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.50، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 18.92 الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 18.92.