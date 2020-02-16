شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الرعاية الصحية ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع الرعاية الصحية (THEI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.05% بما يعادل -1.94 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,739.70، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 3,836.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,739.70 ومستوى المقاومة 3,836.60.