شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ريت يصل لآخر محطاته الإيجابية – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم تعليم ريت (4333) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.61% بما يعادل -0.18 نقطة، ليصل السهم لآخر محطاته الإيجابية التي قد تساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وهو استناده لدعم خط اتجاه رئيس صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 11.00، ليستهدف مستوى المقاومة 11.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.80 ومستوى المقاومة 11.20.