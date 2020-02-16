شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية يتراجع بنطاق قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الخدمات الأرضية (4031) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.29% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 34.20، ليستهدف مستوى المقاومة 36.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.20 ومستوى المقاومة 36.00.

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