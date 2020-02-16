شكرا لقرائتكم خبر عن المواساة يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المواساة (4002) في آخر جلساته، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 0.40 نقطة، ويعيد السهم بارتفاعه الأخير اختبار مقاومة خط اتجاه صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 84.10، ليستهدف مستوى الدعم 80.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 82.00 ومستوى المقاومة 85.00.