شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم رعاية (4005) في آخر جلساته، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة من السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.92% بما يعادل -0.45 نقطة، في ظل تأثر السهم باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 48.00، ليستهدف مستوى المقاومة 50.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.00 ومستوى المقاومة 50.70.
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