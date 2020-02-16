شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المراكز (4321) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.19% بما يعادل -0.35 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 30.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.50 ومستوى المقاومة 30.05.
كانت هذه تفاصيل خبر المراكز يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 16-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.