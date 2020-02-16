شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المراكز (4321) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.19% بما يعادل -0.35 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 30.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.50 ومستوى المقاومة 30.05.