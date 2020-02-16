شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم السعودي الألماني (4009) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع التصحيحي من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.65% بما يعادل -0.20 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.95 ومستوى المقاومة 33.30.