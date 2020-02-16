شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت ينخفض للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اميانتيت (2160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر هي الثالثة على التوالي بلغت نسبتها -3.22% بما يعادل -0.50 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، وليقترب السهم من الاستناد لمستوى الدعم الحالي 15.01، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 13.62 إلى 17.26).
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 15.01، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 14.40 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.50 ومستوى المقاومة 15.44.
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