شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت ينخفض للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اميانتيت (2160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر هي الثالثة على التوالي بلغت نسبتها -3.22% بما يعادل -0.50 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، وليقترب السهم من الاستناد لمستوى الدعم الحالي 15.01، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 13.62 إلى 17.26).

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 15.01، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 14.40 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.50 ومستوى المقاومة 15.44.