شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز القطاعات التى جذبت عمالة فى الربع الرابع من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت النشرة ربع السنوية لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالربع الرابع 2019‎، أهم الأنشطة الاقتصادية التي اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين في سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى.

وينشر ”الخليج 365” بالانفوجراف على قائمة الأنشطة الاقتصادية التي استطاعت أن تجذب أكبر عدد العمالة خلال الربع الأخير لعام 2019، والتي تتكون من:

- نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، بلغ عدد المشتغلين فيه 5 ملايين و776 ألف مشتغل.

- بلغ عدد المشتغلين من الذكور 4.940 مليون من الذكور.

- بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 836 ألف بزيادة 70 ألف بـ21.7% من إجمالي المشتغلين.

- بلغ عدد المشتغلين في نشــاط تجارة الجملة والتجزئة 3 ملايين و757 مليون مشتغل.

- بلغ عدد المشتغلين من الذكور 3.164 مليون من الذكـور.

- بلغ عدد المشتغلات من الإناث 593 ألف بزيادة قدرها 116 ألف بنسبة 14.1% من إجمالي المشتغلين.

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- بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3 ملايين و757 ألف مشتغل.

- بلغ عدد المشتغلين من الذكور 3.235 مليون من الذكور.

- بلغ عدد المشتغلات من الإناث 340 ألف بزيادة قدرها 29 ألف بنسبة 13.4% من إجمالي المشتغلين.

- بلغ عـدد المشتغلين في التشييد والبناء 3 ملايين و443 ألف مشـتغل.

- بلغ عدد المشتغلين من الذكور 3.390 ملـيون من الذكور.

- بلغ عدد المشتغلات من الإناث 53 ألف بزيادة 24 ألف بنسبة 12.9% من إجمالي المشتغلين.

- بلغ عدد المشتغلين في نشــاط النقل والتخزين 2.104 مليون مشتغل.

- بلغ عدد المشتغلين من الذكور 2.064 مليون من الذكور.

- بلغ عدد المشتغلات من الإناث 40 ألف بزيادة 4 آلاف بنسبة 7.9% من إجمالي المشتغلين.