شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6898 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في نطاق ضيق لثالث جلسة على التوالي، مقتربا من مستوى الدعم 6850 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6650 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,858 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,926 نقطة
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