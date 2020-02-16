شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل نزيف الخسائر -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر نزيف الخسائر لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 9846 نقطة، مخترقا بذلك القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يشير الى استمرار الضغوط البيعية على السوق والتي من الممكن ان تصل به لمستوى الدعم 9750 نقطة كمستوى أول ثم 9450 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10150 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,739 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,944 نقطة
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