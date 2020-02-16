شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 165 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما كون السهم نموذج "Shooting Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 155 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 172 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 163 بينما مستوى المقاومة هو 168 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط