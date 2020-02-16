شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 165 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما كون السهم نموذج "Shooting Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 155 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 172 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 163 بينما مستوى المقاومة هو 168 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 16-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.