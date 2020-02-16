شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 22٫20 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 23٫10 فلس، ملامسا بذلك الحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطه الأجل، والذي يشكل مقاومة، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 21 فلس كمستوى أول ثم 18 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.8 بينما مستوى المقاومة هو 22.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط