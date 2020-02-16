شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 31٫90 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما نجح السهم في اغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما قد يمدد السهم لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 35 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 31 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 31.0 بينما مستوى المقاومة هو 32.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد