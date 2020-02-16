شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التسهيلات التجارية (FACIL) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 209 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم القوي عند 197 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 216 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 208.0 بينما مستوى المقاومة هو 210.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط