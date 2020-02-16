شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المعدات القابضة (EQUIPMENT) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 20٫90 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما نتوقع استمرار القوى الشرائية للوصول بالسهم لمستويات اعلى قد تصل الى 22 فلس كمستوى أول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 19 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20 بينما مستوى المقاومة هو 22 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد