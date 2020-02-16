شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA) يسجل أدني مستوى في ثلاثة اشهر -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1000 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى في ثلاثة اشهر، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 920 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1050 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 990.0 بينما مستوى المقاومة هو 1,020.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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