شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN)يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 503 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستويات اعلى قد تصل الى 550 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 490 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 495.0 بينما مستوى المقاومة هو 511.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد