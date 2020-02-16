شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب للاستثماروالتمويل‏ (UNICAP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقرير لنا نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 47٫90 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 50 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 45.8 بينما مستوى المقاومة هو 50.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط