شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث سجل ارتفاع بلغ 0٫645 ريال، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي ضغط على السهم ليغلق عند مستوى 0٫622 ريال، مكون نموذج "Shooting Star” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع جني أرباح قد يصل الى 0٫57 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.60 وبين مستوى المقاومة هو 0.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط