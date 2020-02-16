شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 16-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 6٫52 ريال، في ظل استمرار الضغوط البيعية والتي ضغطت على السهم ليخترق مستوى الدعم الهام عند 6٫62 ريال، مما نتوقع معه ان يواصل تراجعه لمستوى الدعم 6٫25 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.47 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط