شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج حليب السعودية التعليمي يشمل مليون طفل في جميع أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

ساهمت الحملة التعليمية التي أطلقتها الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) في تثقيف نحو مليون طفل في المدارس الابتدائية السعودية، وجعلهم أكثر وعيًا بالنظام الغذائي الصحي والسليم. وتركّزت الحملة حول زيادة المعرفة والوعي بأهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وقد تم طرحها في المدارس المتوزعة في 16 مدينة في المملكة برعاية من حليب السعودية.

وشهدت الحملة، التي استمرت لثلاثة أشهر، قيام فريق من خبراء التغذية بزيارة ميدانية إلى المدارس والتحاور مع الطلاب حول موضوع التغذية وأهميتها.

ولم يقتصر البرنامج التعليمي على إبراز أهمية استهلاك الحليب في الحفاظ على صحة وسلامة الجسم وحسب، بل توسع أكثر ليسلط الضوء على منافع استهلاك الوجبات الغذائية المتوازنة. وفي معرض تعليقها على البرنامج التعليمي، قالت سارة الشهري، مديرة الفعاليات وقنوات التواصل الاجتماعي في «سدافكو»: «لقد تمكّن فريق البرنامج، من خلال المناقشات والعروض التقديمية وورش العمل والألعاب التفاعلية المسلية، من نشر الوعي التام في أوساط الطلاب، والتأكد من جعلهم على دراية تامة بأهمية الحفاظ على صحتهم ولياقتهم. ويأتي هذا البرنامج في إطار سلسلة من مبادرات «سدافكو» المصممة خصيصًا لحماية ورعاية صحة الأجيال القادمة».