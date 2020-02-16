شكرا لقرائتكم خبر عن إتش إس بي سي العربية السعودية تقوم بدور مستشار مالي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والان نبدء بالتفاصيل
في المرحلة الأولى من هذه المبادرة، وقعت المؤسسة في تاريخ 1 فبراير 2020 تسهيلات تمويلية تتكون من تمويل تجسيري بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي بغرض تلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأمد لتنفيذ مشروعي تحسين الاستفادة من الأصول وزيادة كفاءة محطتي تحلية الجبيل (المرحلة الأولى)، والخبر (المرحلة الثانية) من خلال استبدال التقنيات الحرارية الحالية بتقنيات حديثة من التناضح العكسي، وستسهم هذه المشاريع في زيادة السعة الإنتاجية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة استثمار الأصول، بما يحقق وفورات في استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى العوائد الإيجابية الكبرى على البيئة المتمثلة في إلغاء مخاطر الانبعاثات الغازية. يذكر أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المستمر الذي تحققه المؤسسة والذي يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتحقيق التوازن المالي وتنويع سبل التمويل لقطاع المياه.
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