شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الرعاية التخصصية «بروكير» بالخبر يجدد اعتماد CBAHI بعد اجتيازه التقييم الشامل والان نبدء بالتفاصيل

حصل مستشفى الرعاية التخصصية (بروكير) بالخبر على إعادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI» بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز.

وحقق المستشفى درجة متقدمة بنسبة اجتياز عامة مرتفعة ونسبة اجتياز معايير متطلبات السلامة الوطنية بنسبة 95 % والتي تؤهله ليكون واحدا من أفضل المستشفيات المتقدمة بالمملكة، وجاء الاعتماد دليلا على تطبيق (ESR)، حيث حقق المستشفى أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى حيث إنه حصل على اعتماد المركز السعودي عام 2017م، بالإضافة إلى اعتماد الهيئة الأمريكية لاعتماد المستشفيات.

وقد صرح المدير التنفيذي لمستشفى الرعاية الدكتور سامح باريان، بأن اللجنة قد اطلعت على جميع الإجراءات والسياسات العملية في الجودة والسلامة، حيث وجدت أن المستشفى يوفر أقصى درجات الرعاية الطبية وفق المعايير التي وضعتها بهدف الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكفاءات الطبية والفنية والهندسية والإدارية من خلال تطبيق جميع المعايير والمتطلبات الصحية المحلية وذلك للنهوض بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.

كما تقدم الدكتور سامح باريان بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى من الكوادر الطبية والفنية والهندسية والإدارية على مجهودهم والذي يخدم المجتمع ومراجعي المستشفى، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتطور في الفترة المستقبلية.