تراجع الإنتاج يفشل في دعم توازن أسواق الطاقة

شكلت الأحداث والتطورات المتسارعة التي شهدتها اقتصادات العالم على المستوى المالي والتجاري والصحي، مزيداً من الضبابية وعدم الوضوح على المسارات التي تسجلها أسواق الطاقة أولاً، وعلى جدوى الإنتاج والاستثمار والتخطيط قصير الأجل ثانياً، في سبيل فرض التوازن ومعالجة المعروض الذي يتجه لتسجيل مزيد من الارتفاع بناءً على ذلك. وتشهد أسواق النفط الكبرى هشاشة مزمنة على الطلب وزيادة كبيرة على المعروض، الأمر الذي يفرض على كبار المنتجين مراقبة الأسواق بشكل دائم وبشكل خاص منتجي «أوبك».

وأشار تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي إلى أن آخر التطورات لدى الولايات المتحدة الأمريكية هو وجود طفرة حقيقية في الإنتاج المحلي من النفط ليصبح منافساً قوياً على الحصص، على المستويين المحلي والخارجي، وبشكل خاص في الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية، وهو ما دفع بالأسواق إلى نطاقات تذبذب لا يمكن تجاوزها، حيث بات من الملاحظ أن قوة المنافسة للنفط الأمريكي أبقت أسعار النفط عند متوسط لا يتعدى 60 دولاراً للبرميل.

ولفت التقرير إلى وجود مؤشرات تباطؤ على نمو الإنتاج النفطي الأمريكي، الذي وصل إلى 13 مليون برميل يومياً، ويعود ذلك في الأساس إلى فشل القطاع في تحسين وزيادة أسعار أسهم الطاقة، إذ لم تتفوق الأخيرة خلال السنوات العشر الماضية على مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، ما دفع العديد من المستثمرين إلى التراجع والإحجام عن الاستثمار في قطاع إنتاج النفط الصخري.

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وأوضح تقرير نفط الهلال أن كافة المحاولات السابقة من قبل منظمة أوبك لم تفلح في استنزاف فائض المعروض لدى الأسواق العالمية، وأن الاتجاه نحو مزيد من الخفض بالإنتاج لفترات إضافية مرده إلى توقعات أقل إيجابية بمؤشرات الطلب، التي من المرجح أن تأتي ضعيفة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسات الحفاظ على الحصص السوقية بالإبقاء على مستويات الإنتاج عند أعلى مستوى لها، بغض النظر عن الأسعار الموازية للاستراتيجيات التي تستهدف الإبقاء على الأسعار عند حوالي 60 دولاراً للبرميل الواحد، وذلك بافتراض ثبات إنتاج أوبك عند مستوى 30 مليون برميل حتى نهاية الربع الأول من 2020، وارتفاع الطلب بواقع 1.4 مليون برميل.

بالمقابل، أوضح التقرير أن البيانات المتداولة تظهر تسجيل انخفاض الطلب الصيني على النفط الخام بواقع 20% من إجمالي الطلب، أي ما يعادل 3 ملايين برميل يومياً تقريباً، الأمر الذي يشكل ضغطاً إضافياً على أسواق النفط وخطط أوبك للاتجاه نحو خفض جديد يصل إلى 500 ألف برميل يومياً، وهو ما يتطلب إجراء تخفيض أكبر على قدرة التأثير على توازن الأسواق وبقاء الأسعار فوق 60 دولاراً.

وأضاف التقرير أن هناك توقعات بأداء غير مستقرة أحاطت بالاقتصاد الصيني مؤخراً، وذلك لعدم التأكد من تأثيرات انتشار مرض كورونا وتبعاته التجارية، كما رجح عودة الاستقرار والتوازن ودعم الأسواق والأسعار واقتصادات المنتجين من أوبك في حال التأكد من عدم انتشار الفيروس إلى خارج الصين بشكل كبير، إذ إن الأخيرة تعتبر أول المستوردين للنفط في العالم والثانية على مستوى الاستهلاك.