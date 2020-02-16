جائـزة الشارقة للتميز تحتـفي بـ 16 فائزاً في دورتها الرابـعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، حفل جائزة الشارقة للتميز للعام 2019 الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

حضر فعاليات الحفل عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، والدكتور عبد العزيز المشاري أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وندى الهاجري المنسق العام للجائزة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي شركات القطاع الخاص والإعلاميين.

وتفضّل الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي وعبد الله سلطان العويس ومحمد أحمد أمين العوضي بتكريم المؤسسات والأفراد الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة ضمن فئاتها الست البالغ عددهم 16 فائزاً، بالإضافة إلى الشركاء والرعاة وأعضاء لجان التحكيم وفريق عمل الجائزة.

وفاز بالجائزة عن فئة جائزة الشارقة للتميز مصنع إنكور اللايد، ومستشفى زليخة والأنصاري للصرافة، والمكرم لصناعة المواد العازلة، وإنجازات للخدمات، أما عن فئة جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية فقد حصدتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والزاجل لإدارة المعارض، أما فئة جائزة الشارقة لرواد الأعمال فقد كانت من نصيب عبد الله سلطان عبد الله الدح، وحسين علي عبد الله الغزال الشامسي، وعن فئة جائزة الشارقة للتميز الخليجية فقد فازت بها شركة ليمنار للتكييف، ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، والوطنية لصناعة الكابلات، وعن فئة جائزة الشارقة الخضراء فقد نالها مستشفى زليخة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، أما جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد توج بها شركة توصيل لخدمات توصيل الطلبات، وشركة كريسول.

ترسيخ ثقافة التميز

وأكد عبد الله سلطان العويس أن تكريم المنشآت الاقتصادية والأفراد المتميزين الذين فازوا بجائزة الشارقة للتميز، يعكس الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي نسترشد بتوجيهات سموه السديدة في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والابتكار في مجتمع الأعمال الخاص في إمارة الشارقة والتوسع بتعميم هذه الثقافة على مستوى الدولة وسائر الدول الخليجية الشقيقة، كما يأتي ليواكب نهج إمارة الشارقة في دفع التميز والإبداع إلى آفاق أرحب.

مضيفاً: إن تشجيع المنشآت الاقتصادية على بلوغ التميز والابتكار يندرج في إطار طموح الغرفة نحو تحقيق خططها المستقبلية، لذلك أدركت الغرفة أهمية التحفيز والتشجيع على نهج التميز كمسيرة دائمة للتطور والتقدم والنمو، مؤكداً أن الجائزة تمثل نموذجاً فريداً وناجحاً لتوجه الغرفة بارتكازها على المنهجية العلمية المعتمدة على نموذج إدارة الجودة الأوروبي وبما يتوافق مع المعايير المناسبة لواقعنا المحلي.

تطور متواصل

ولفت العويس إلى أن الجائزة شهدت تطوراً متواصلاً في مسيرتها، حيث شكل إطلاق الهوية الجديدة للجائزة في 2016 مظلة أوسع وأشمل لكافة فئات المجتمع الاقتصادي، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة الارتقاء بمكانة وأهمية ودور الجائزة لتواكب رؤية قيادتنا الرشيدة وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل.

تحقيق الرؤى المشتركة

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أكد محمد أحمد أمين العوضي، حرص الغرفة على مواصلة نشر ثقافة الجودة والتميز والمساهمة الفاعلة في تنمية الدور الاقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال الخليجية، وأن الغرفة ستعمل بشكل دائم على تطوير الجائزة لضمان مساهمتها في تطوير واقع مجتمعات الأعمال المحلية والخليجية من خلال تحفيز القطاع الخاص على لعب دور حيوي بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الرؤى المشتركة.

وحث منشآت القطاع الخاص في مختلف دول المجلس على المشاركة في دورات الجائزة المقبلة، والتركيز على تطوير رأس المال البشري من خلال التشجيع الدائم على الإبداع والابتكار، إلى جانب مضاعفة جهود ترسيخ وتوسيع آليات العمل المتكامل نظامياً وإدارياً وفنياً .

100 جهة مشاركة

أوضحت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز 2019، أن الجائزة شهدت مشاركة أكثر من 100 منشأة اقتصادية من الإمارات والسعودية والبحرين وعمان والكويت، إلى جانب عشرات من رواد ورائدات الأعمال، في حين ساهم في مرحلة التقييم أكثر من 60 مُقيماً مختصاً في مختلف فئات الجائزة الست.

خطط مستقبلية

يندرج تشجيع المنشآت الاقتصادية على بلوغ التميز والابتكار في إطار طموح غرفة تجارة وصناعة الشارقة نحو تحقيق خططها المستقبلية. وتحرص الغرفة على مواصلة الارتقاء بمكانة الجائزة لتواكب رؤية القيادة وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل.



تكريم الشركاء الاستراتيجيين



شملت قائمة تكريم الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين للجائزة في دورتها الرابعة للعام 2019 كلاً من: المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، والشارقة لتطوير القدرات، المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، ودار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، وبرق الإمارات، والشريك البيئي أنتربرونورميدل إيست.

كما تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وهم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، وحمد المحمود، والدكتور أديب العفيفي، والدكتور عيسى القايدي، وشوقي اليوسف، وحبيبة المرعشي، والدكتورة ريتا الحداد، والدكتور أحمد العموش، والدكتور عبد الله شنابلة، والدكتورة ليلى الجسمي، ومجد الفياض، وهزاع المنصوري.

وشهدت الجائزة تطورات جديدة شملت تقسيم جائزة «الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» إلى فئتين تشمل فئة المشاريع المتناهية الصغر وفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما شملت التطورات فتح مجال المشاركة في فئة «جائزة الشارقة لرواد الأعمال» لكافة إمارات الدولة والمخصصة لمكافأة أنجح رجال الأعمال في الإمارات الذين لهم بصمة مميزة في عالم الأعمال. إلى جانب إضافة فئة جديدة للجائزة تحت اسم «جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة».