عبيد الطاير يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد المغربي

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في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميق أواصر التعاون مع دول العالم، وخلال زيارة وفد الوزارة إلى المملكة المغربية، اجتمع عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مؤخراً، مع نظيره محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي؛ في مقر وزارة المالية المغربية في الرباط.

وأشاد الطاير بقوة العلاقات الثنائية، مؤكداً حرص الإمارات على تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقال: «تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة وإضافة للجهود المبذولة؛ لتنمية العلاقات بين البلدين، نتطلع إلى مواصلة العمل مع المملكة المغربية؛ لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والمالي، وتنمية آفاق الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي».واستعرض الاجتماع علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية والتي ترتكز على أسس متينة في مختلف المجالات التي تخدم مسيرة البلدين. وجرى بحث تعزيز هذه العلاقات وتطويرها وخاصة في المجال الاقتصادي والمالي، بما يحقق المنفعة المتبادلة.