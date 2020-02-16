«برنامج جذب الابتكار» لاستقطاب 25.000 شركة إلى دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، يوم أمس، عن إطلاق «برنامج جذب الابتكار»، المبادرة الطموحة التي سترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتقنيات والحلول المبتكرة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة على تحقيق التوسع دولياً انطلاقاً من دبي.

جاء إعلان سموه خلال فعالية «ستارت اب نايت» التي استضافتها مؤخراً «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»؛ إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، والتي شاركت بها مجموعة من الشركات الناشئة والمبتكرة للحوار حول ريادة ومستقبل الأعمال الناجحة.

ويهدف البرنامج الذي صممته ونفذته «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إلى استقطاب أكثر من 25 ألف شركة ناشئة ومبتكرة من جميع أنحاء العالم، خاصة تلك التي ترى في دبي سوقاً جديدة لحلولها المبتكرة، والعمل على تسهيل دخولها إلى دبي. وكانت المؤسسة قد طورت «برنامج جذب الابتكار» على منصة «تحالف ستارت»، وهو عبارة عن شراكة المؤسسات الداعمة للمشاريع المبتكرة في 15 دولة تقوم بأدوار تمكين وتسهيل الابتكارات، بما في ذلك ألمانيا وسنغافورة واليابان.

حلول مبتكرة

وسيركز البرنامج على الحلول المبتكرة في 6 قطاعات رئيسية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك: الفضاء، النقل والتنقل، كفاءة الطاقة، الطب والصحة، التعليم وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بالتماشي مع التركيز الاستراتيجي الذي تنتهجه إمارة دبي على هذه القطاعات التي تعد عوامل تمكين رئيسية للابتكار والتصنيع والتنمية المستدامة.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «يمثل برنامج جذب الابتكار خطة عمل لترجمة الرؤى والاستراتيجيات التي تتطلع من خلالها إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، وضمان تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. تتمتع دبي بخصائص فريدة تجعل منها واجهة للأعمال الرائدة، وعند تمكين شركاتنا الناشئة بالموارد المناسبة، يمكنها الوصول إلى الحلول المبتكرة، والإسهام في تسريع انتقالنا إلى اقتصاد قادر على المنافسة وتحدي المستقبل».

وأكد القمزي أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف دبي وخطة «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021»؛ لتعزيز الريادة والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال الابتكار، وتحقيق التكامل الأقوى بين الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال توفير الفرص الاقتصادية عالية النمو.

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نظام عالمي لمواجهة التحديات

بدوره، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي ل«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»: «لقد توصلنا من خلال تجربتنا إلى قناعة تامة بأن هناك حاجة واضحة لعلاقات التعاون التي تركز على الابتكار في نظامنا للشركات الناشئة. ويربط «برنامج جذب الابتكار» الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بنظام عالمي قادر على مواجهة التحديات المتمثلة في إنشاء وتطوير سوق جديد. وعلاوة على ذلك، تمثل المبادرة بحد ذاتها طريقاً باتجاهين؛ حيث إنها تعمل في المقام الأول على تمهيد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتكون عالمية الطابع، إلى جانب توجيه معظم المبتكرين البارزين من جميع أنحاء العالم إلى أسواق جديدة عبر دبي».

وأشار الجناحي إلى أنه سيتم تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في إطار هذا البرنامج؛ لدعم وصولها السلس، وانتقالها السريع إلى دبي، ومن ثم مساعدتها على الوصول إلى أسواق النمو حول العالم، وتوفير التمويل اللازم لها؛ لتحقيق النمو. مؤكداً أن البرنامج سيلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي مركزاً مثالياً للمؤسسات المبتكرة، والمناخ الأمثل؛ لمساعدتها على النمو والتوسع والانتشار حول العالم.