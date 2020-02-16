مرونة الأسواق تستوعب أضرار «كورونا» بمكاسب أسبوعية مغرية

قدم أداء الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي دليلاً دامغاً على المرونة الفائقة التي واجهت بها الأسواق مخاوف تبعات انتشار فيروس كورونا الجديد، وتأثيرها في الاقتصاد العالمي عموماً وأسواق المال خصوصاً، فقد سجلت المؤشرات الكبرى في القارات الثلاث مكاسب جديدة لا تتناسب مع دفق الأخبار اليومي حول أعداد المصابين والضحايا، أو حتى الإحصاءات التي تناولت تأثير الأزمة في بعض قطاعات الاقتصاد العالمي خاصة الضيافة والطيران. وقدمت نتائج الشركات التي لا تزال تفوق التوقعات، دعماً لمعنويات المستثمرين فيما صبت التقارير الاقتصادية خاصة في الولايات المتحدة، في نفس الاتجاه.

على الرغم من درجة التشاؤم القوية لدى الكثير من المحللين الذين بدأوا في تخفيض توقعات النمو للفصل الأول من عام 2020، بل إن منهم من نفى احتمال تحقيق نمو فوق الصفر كلياً، إلا أن استعداد قوى السوق لامتصاص مثل هذه التحليلات وتحييدها زادت من قدرة الأسهم على تجنب توابع الهزة ولو مرحلياً، وتابع المستثمرون في نتائج الشركات انطباعات ورؤى التنفيذيين فيها حول مدى تؤثر خططهم بالوباء حيث بدأت بعض الشركات في إصدار تحذيرات حول أرباح الفصل الأول تحسباً لما قد يسفر عنه انتشار الوباء مثل شركة «إن فيديا» التي قالت إن أرباحها ستنخفض بحدود 100 مليون دولار في الفصل الأول بسبب الفيروس.

ولم يتماش أداء المؤشرات مع هذا التوجه وهو ما كشفت عنه الأرقام حيث انتهى الأسبوع على مكاسب جديدة لم تكن بنفس قوة الأسبوع قبل الماضي، لكنها تعكس لامبالاة قوى السوق بما يثار من شائعات، فقد تقدم مؤشر ناسداك قائمة الرابحين مضيفاً 2.21% ومنهياً على 9731.18 نقطة بينما كانت أرباح المؤشرين الآخرين في «وول ستريت» فوق 1% حيث ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.58% مغلقاً على 3380.16 نقطة وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.02% منهياً تداولات الأسبوع عند 29398.18 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وتراوح أداء المؤشرات الأوروبية بين الربح والخسارة في بيئة تفاؤل لافتة تعكس إيجابية التقارير الاقتصادية التي تؤكد انتعاش الطلب في منطقة اليورو، وقد تراجع مؤشر فاينانشل تايمز 100 بنحو 0.77% بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.7% متماشياً مع الاتجاهات العالمية ومنهياً الأسبوع على 13744.21 نقطة.

أسهم آسيا

Advertisements

وفي آسيا، لم يتمكن مؤشر نيكاي من الإفلات من الخسائر وسط مخاوف من تأثير الفيروس بعد ظهور حالات عدوى هناك، وتراجع بنسبة 0.59% منهياً على 23687.59 نقطة، بينما التحق مؤشر هونج كونج بالرابحين مضيفاً 1.5% ومنهياً الأسبوع على 27815.60 نقطة.

السندات

ورغم استقرارها خلال أيام الأسبوع الأربعة اهتزت معدلات العائد على السندات يوم الجمعة بعد الكشف عن تراجع في معدلات نمو الطلب على مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر/ كانون الأول في المراجعة الثانية لتنخفض إلى 0.2% بدلاً من 0.5%، وقد تراجع معدل العائد على سندات الخزانة الأمريكية فئة السنوات العشر إلى 1.58%، بينما ارتفعت نفس الفئة من السندات السيادية الألمانية بنسبة 0.06% لتستقر عند 0.395%.

الذهب

بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير/ شباط مستفيداً من هروب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، واستقر سعر الأونصة بنهاية تداولات يوم الجمعة عند 1582.5 دولار محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%.

النفط

أما النفط فقد سجل أفضل أداء أسبوعي له منذ بداية العام وبلغت مكاسبه الأسبوعية 4.4% منها 1.6% يوم الجمعة، وقد عززت احتمالات خفض مجموعة «أوبك بلس» الإنتاج من فرص تعزيز المسار الصعودي للأسعار بينما ساعدت الأخبار المشجعة حول وقف انتشار الفيروس وتوفير علاج له على دعم صمود سعر البرميل الذي أنهى الأسبوع فوق 57 دولاراً لبرميل برنت و52 دولاراً لنفط غرب تكساس الخفيف.