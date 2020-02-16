«الحلال».. عنوان المشاركة الإماراتية في «جلفود 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة الخامسة من المنصة العالمية لصناعة الحلال، وعنوانها هذا العام، صناعة الحلال نحو فرص تجارية جديدة، حيث تتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، زمام المبادرة العالمية في قيادة هذا الملف، وتنتقل تدريجياً من خلال المنصة بين محاور استراتيجية تخدم تطوير قطاع صناعة الحلال العالمية. وتنفذ «مواصفات» سنوياً على هامش معرض «جلفود 2020»، فعاليات المنصة التي ستشهد هذا العام الإعلان عن مبادرة وطنية نوعية في قطاع الأغذية، من المتوقع أن تشكل علامة فارقة في مسيرة تنمية قطاع الأغذية في دولة الإمارات.

تتنوع محاور المنصة العالمية لصناعة الحلال في دورتها الخامسة، التي تنظم للمرة الأولى على مدار يومين، حيث تستضيف «مواصفات» منظمة التقييس الإفريقية (ARSO) كضيف شرف هذه الدورة، للاطلاع على تجربة المنظومة الإماراتية للحلال، بعد أن حققت نجاحات عالمية لافتة خلال الأعوام الماضية.

كما يتناول اليوم الأول جلسات عن نظرة شاملة حول نظام عمل الحلال، وعرضاً لأبرز الفرص وقصص النجاح في القارة الإفريقية، التي أبدت اهتماماً كبيراً بالانضمام إلى المنظومة الإماراتية للحلال، لما لها من تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمارات. فيما تعرض مؤسسات وطنية تجاربها مع أهم الفرص في القارة السمراء، والتي تعد بمثابة جسر عبور لتجارة الأغذية.

ويتطرق اليوم الثاني من المنصة، إلى تجارب إقليمية ودولية واعدة، حيث تعرض الفلبين تجربتها مع المنظومة الإماراتية للحلال، كما تعرض السعودية تجربتها الوطنية، كذلك تعرض دولة الإمارات التجربة الإماراتية الرائدة أمام نخبة تضم مئات الخبراء والمسؤولين وصنّاع القرار حول العالم. وفي اليوم الثاني تعرض هولندا تجربة إصدار الشهادات ومراقبة الجودة الحلال، وتستعرض كرواتيا متطلبات إصدار شهادات الحلال، إضافة إلى تجربة فريدة حول استفادة شركة سييرا الشرق الأوسط من المنظومة الإماراتية للحلال.



معرض جلفود



وتشارك «مواصفات» في أعمال الدورة ال25 لمعرض الخليج للأغذية «جلفود 2020»، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و20 فبراير/ شباط، حيث تعرض الأنظمة واللوائح الفنية التي تتعلق بقطاع الأغذية والمشروبات، منها 3 أنظمة تعرض للمرة الأولى، هي النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل، الذي يدخل حيز التنفيذ الإلزامي مطلع شهر إبريل المقبل، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، والنظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان.

وتنفذ الهيئة للمرة الأولى، مبادرة نوعية تتمثل في تقديم برنامج وطني توعوي بالتشريعات والمواصفات التي تخدم قطاع إنتاج وتصنيع وتوريد الأغذية والمشروبات الحلال، يحضرها ممثلون من المنظمة الإفريقية للتقييس «ARSO» للاطلاع على تجربة منظومة الحلال الإماراتية، فضلاً عن مسؤولين دوليين من المشاركين في فعالية المنصة العالمية لصناعة الحلال التي تنفذها الهيئة على هامش المعرض، وعدد من التجار والمنتجين والموردين والمستهلكين، تستمر على مدى أيام المعرض.



توعية مستمرة

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وقال عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن الهيئة ستستعرض ثلاثة أنظمة إماراتية للمرة الأولى أمام الجمهور والمعنيين، والتي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، من أجل إبقاء أطراف العلاقة الإنتاجية على اطلاع وتوعية مستمرة بمستجدات الأنظمة واللوائح الفنية المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية.

وأضاف: سيقدم الفريق الفني في الهيئة الأنظمة الإماراتية، انسجاماً مع حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني خلال المعرض لأطراف العلاقة التجارية (منتجين وتجار وموردين ومستهلكين) بصورة تدعم العملية الإنتاجية في الدولة، بما ينعكس على تعزيز فرص نمو الاقتصاد الوطني، وتسهيل انسيابية حركة السلع والبضائع بين الإمارات والعالم.



علامة حلال



وتنفذ الهيئة برامج تعريفية بعلامة «حلال» في خطوة تستهدف تحقيق المزيد من فرص تنمية قطاع صناعة الأغذية، وتسهيل انسيابية حركة الاستيراد والتصدير، بصورة تزيل العوائق التجارية وتخدم الاقتصاد الوطني.

وشرح المعيني أن الهيئة تسعى إلى تسليط الضوء على الأنظمة الإماراتية المعنية، مروراً بالعلامة الوطنية للحلال، واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها، متوقعاً منح علامة «حلال» الوطنية لعدد من الشركات خلال المعرض، بعدما لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المصنعين للحصول عليها لمنتجاتهم حيث أسهمت هذه العلامة في تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة.



جودة المنتجات



واعتبر مدير عام «مواصفات»، أن المواصفات القياسية الإماراتية تمثل عنصراً مهماً في رفع جودة المنتجات الغذائية المتداولة بأسواق دولة الإمارات والمحافظة على الصحة العامة وسلامة المستهلكين، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي المستمر في إنتاج وتصنيع الأغذية، الذي يفرض على الدول المضي في التنبؤ والاستشراف المستقبلي للقطاعات الإنتاجية، بتعاون مستمر مع الشركاء في الداخل والخارج، لاسيما في مثل هذه المشاركات المهمة التي تضم نخبة من المشرعين والمنتجين والموردين والتجار وغيرهم.

وأشار المعيني إلى أن الهيئة تقود الجهود الحكومية الاتحادية - ضمن تنسيق وتكامل مع الجهات المعنية في الدولة - لضمان وصول المعلومات الواضحة حول التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية المعنية بقطاع صناعة الأغذية، وقطاع تجارة الأغذية الحلال، ونحرص على الوصول إلى الشرائح المستهدفة في مختلف الفعاليات والمحافل، على غرار «جلفود» الذي يعد أكبر معرض سنوي لتجارة الأغذية في العالم، في ظل مشاركة أكثر من 5 آلاف جهة وشركة عارضة من الإمارات والعالم.