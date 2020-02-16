«رُوّاد» تضم 188 مشروعاً إلى عضويتها بنمو 72.5% خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ارتفع عدد المشاريع المنضمة إلى عضوية مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» خلال العام 2019 إلى 188 مشروعاً. وكشفت المؤسسة عن إجمالي المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة التي تم تمويلها في إمارة الشارقة خلال العام الماضي 2019، حيث وصلت إلى 20 مشروعاً، وبقيمة تمويل إجمالية بلغت 8,062,000 درهماً.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس مجلس إدارة «رُوّاد» إن المؤسسة حققت نجاحاً نوعياً في تنفيذ خططها الرامية نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة ونشر مفهوم وثقافة العمل التجاري الحر بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير أنشطتها وأعمالها خلال الفترة المقبلة في جانب تحسين وتنويع الخدمات المقدمة وبما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل من ناحية، ومع احتياجات رواد الأعمال من ناحية أخرى، ومن ذلك توسيع قاعدة خدمات الحلول التمويلية لتشمل تمويل الأصول الثابتة للمشاريع، وغيرها.

251 طلب انضمام

من ناحيته، ذكر حمد المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد» أن المشاريع التي تقدمت للانضمام إلى عضوية المؤسسة في 2019 بلغ 251 مشروعاً، تم اعتماد 188 مشروعاً منها، بنمو 72.5%، مقارنة ب 2018. انقسمت هذه المشاريع إلى 132 مشروعاً في القطاع التجاري وتمثل 70.2%، و53 مشروعاً خدمي بنسبة 28.2%، و3 مشاريع صناعية بنسبة 1.6%، واستحوذ الذكور على 73.9% بإجمالي 139 مشروعاً، بينما استحوذت الاناث على 47 مشروعاً بنسبة 25% ، ومشروعان مشتركان بين الجنسين يمثلان 1.06%.

ولفت إلى أن عدد المشاريع التي تم تمديد عضويتها للسنتين الرابعة والخامسة ارتفع من 8 مشاريع في 2018 إلى 28 مشروعاً في 2019، وتم تجديد عضوية 66 مشروعاً، وإجراء 523 مقابلة، فضلاً عن إجراء 47 زيارة ميدانية إلى مواقع المشاريع الممولة، وتقديم 114 استشارة مالية وإدارية وتسويقية وقانونية لهذه المشاريع، بينما نفذت المؤسسة 2287 مكالمة هاتفية مع المتعاملين.

التوزيع الجغرافي

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وأشار إلى أنه بحسب التوزيع الجغرافي، حازت مدينة الشارقة النصيب الأكبر من هذه المشاريع المدعمة وبإجمالي 139 مشروعاً تمثل 74% من إجمالي المشاريع، وأما في مدينة خورفكان فتم دعم 12 مشروعاً وتمثل 6.3%، وفي كلباء بلغ عدد المشاريع المستفيدة من خدمات مؤسسة رواد 10 مشاريع وبنسبة 5.3%، وشهدت منطقة المدام العدد ذاته من المشاريع المدعمة، بينما تم دعم 8 مشاريع في مدينة الذيد، وفي منطقة مليحة استفادت 5 مشاريع من خدمات المؤسسة، فيما لم تتجاوز المشاريع المدعمة في منطقة دبا الحصن 3 مشاريع، وفي منطقة الحمرية مشروعاً واحداً.

وأوضح المحمود أن النمو في قيمة تمويل المشاريع ارتفع بنسبة 55.2% في العام 2019 وبإجمالي 8.062 مليون درهم مقارنة بإجمالي قيمة التمويل المقدم في 2018 والذي بلغ 4.45 مليون درهم، حيث تم تمويل 20 مشروعاً جديداً من أصل 36 مشروعاً تقدمت بطلبات التمويل، وبنمو في عدد المشاريع الممولة بلغت نسبته 300% مقارنة بعام 2018 والذي شهد تمويل 5 مشاريع فقط، وتوزعت المشاريع الممولة في العام الماضي إلى 7 مشاريع تم تمويلها بشكل مباشر من المؤسسة وبقيمة 1.985 مليون درهم، و13 مشروعاً تم تمويلها من خلال المصارف وبإجمالي 6.077 مليون درهم.

وتابع أنه بتوزيع هذه المشاريع الممولة وفق القطاعات، بلغ عدد المشاريع الممولة في القطاع التجاري 10 مشاريع وبنسبة 50%، بينما تم تمويل 45% مشاريع في القطاع الخدمي، ومشروع واحد في القطاع الصناعي يمثل نسبة 5%.

المشاريع الممولة

وشكلت المشاريع الممولة التي يملكها رواد أعمال إماراتيون 11 مشروعاً، بينما بلغت مشاريع رائدات الأعمال 8 مشاريع، فيما تم تمويل مشروع مشترك واحد فقط بين الجنسين، وبتصنيف هذه المشاريع الممولة بحسب التوزيع الجغرافي في مناطق ومدن الإمارة، شهدت مدينة الشارقة تمويل 16 مشروعاً، والمنطقة الوسطى (الذيد والمدام ومليحة) تمويل مشروع واحد، والأمر ذاته في مدينة دبا الحصن، بينما تم تمويل مشروعين في مدينة خورفكان.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الجهات الحكومية من المشاريع المدعمة من قبل «رُوّاد» خلال العام الماضي 141,675 درهماً، منها 107,900 درهم لصالح مشاريع رائدات الأعمال وبنسبة 76% من القيمة الإجمالية، و33775 درهماً لصالح مشاريع رواد الأعمال وبنسبة 24%، وقد بلغت نسبة المشتريات الحكومية من أعضاء المؤسسة 3.5%.

وفي مجال التأهيل والتدريب، شهد العام 2019 تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً موجهاً لقطاع ريادة الأعمال شملت دورات وورش عمل استفاد منها 226 متدرباً وبإجمالي 115 ساعة، كما تم تنفيذ الدبلوم المهني في إدارة المطاعم والذي شارك فيه 10 متدربين وبإجمالي 50 ساعة تدريبية. وعلى صعيد المبادرات والفعاليات، تم عقد 12 فعالية ومبادرة مجتمعية مختلفة شهدت حضور وتفاعل ما يقارب 700 مشارك ومشاركة.