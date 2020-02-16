تراجع حدة القلق بشأن «كورونا»

تيم فوكس

أظهر التعافي من «سارس» بأن تأثيره في الصين في السنوات التالية كان طفيفاً. وتغيّر الكثير منذ 2003، حيث تسهم الصين اليوم بنسبة %17 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنةً مع %4 فقط عام 2003.

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شهدت نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً طفيفاً في حدة القلق بشأن فيروس كورونا، وترافق ذلك مع تحسن في البيانات الاقتصادية حول العالم بما يعكس انحسار بعض المخاوف إزاء هذا المرض، أقلّه في الوقت الراهن. وساهمت التقارير الواردة بقرب اكتشاف لقاح فعّال للمرض في رفع معنويات الأسواق، ودفعها إلى التغاضي عن تأثيره الحالي. ومع استمرار ارتفاع حصيلة الوفيات - وحتى في حال كانت تلك التقارير صحيحة - سيحتاج إنتاج اللقاحات إلى مزيد من الوقت، وهذا يعني استمرار تأثيره في النمو الاقتصادي. من جهة ثانية، أشارت تقارير أخرى إلى أن تفشي الفيروس أدى إلى حدوث اضطرابات قوية في سلاسل التوريد، مما أرغم الشركات خارج الصين على إبطاء الإنتاج أو حتى وقفه، ولن يطول الأمر حتى يفرز ذلك مخاطر أكبر في السوق المالية.

ولعل أكثر ما عزز معنويات السوق في ختام الأسبوع الفائت كان التقرير الذي أفاد بأن الصين ستخفّض التعرفة على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار أمريكي إلى النصف لاحقاً خلال هذا الشهر. وكان الطرفان قد أعلنا نيتهما خفض التعريفات، ضمن إطار اتفاق المرحلة الأولى الموقع بينهما الشهر الماضي، والذي جاء في الوقت المناسب في ظل التدهور المفاجئ في الاقتصاد الصيني.

وكانت هذه البيانات الاقتصادية بمثابة استراحة من الأجواء السلبية لانتشار فيروس كورونا، فسجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً بنقطة واحدة. وشهد المؤشران الصناعي وغير الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي في يناير/كانون الثاني أعلى ارتفاع لهما خلال 6 أشهر، كما تحسنت قراءات مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو. ولم يكن تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير - وهو الخبر الأساسي هذا الأسبوع - مخيباً للآمال هو الآخر مع ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعيّة الأمريكية بواقع 255 ألف وظيفة بما يمثل ضعف التوقعات - وذلك بعد تحسن توقعات شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل يمكن لتحسن البيانات الحالي أن يعوّض التداعيات السلبية لفيروس كورونا؟، وهل ستكون الأسواق محقة في اعتقادها بأن الفيروس الجديد سيحذو حذوَ سلفه «سارس» في عام 2003؟.

فقد شهدت أسواق الأسهم حينها هبوطاً بواقع 10 - 12% في الربع الأول 2003 لتتعافى تباعاً، وكذلك فعل النمو في الاقتصادات الآسيوية الناشئة بدءاً من صيف 2003. وبالطبع، فقد أظهر التعافي من فيروس «سارس» عام 2003 بأن تأثيره في الصين في السنوات التالية كان طفيفاً، بل حتى أقل ضرراً في باقي المناطق. وقد تغيّر الكثير منذ عام 2003، حيث تُسهم الصين اليوم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنةً مع 4% فقط عام 2003، كما تمثل نحو ثلث النمو العالمي عقب اندماج سلاسل التوريد فيها مع الاقتصاد العالمي. وكانت الصين في تلك الفترة تحقق معدلات نمو مرتفعة، في إطار طفرة الاستثمار القائمة على التصدير، في حين يضرب كورونا اليوم في وقت عانى فيه النمو الصيني من التباطؤ على مدار سنوات عدة. كما يتزامن ظهور الفيروس في فترة لا تبلي فيها اقتصادات الدول المتقدمة جيداً، تاركةً لصنّاع السياسات مساحةً مالية ونقدية ضيقة للتحرك ضمنها.

ويفرض هذا الواقع مشاكل خاصة للدول التي تربطها علاقات تصدير وثيقة مع الصين، بما في ذلك أغلبية بلدان آسيا، بالإضافة إلى أستراليا وأوروبا. ومع اتضاح صورة النزاع التجاري الصيني - الأمريكي، تحمل الروابط التجارية الصينية وسياسة سعر الصرف فيها تبعات كبيرة على باقي دول العالم. ولا يزال سعر صرف اليوان مقابل الدولار حتى اليوم مستقراً حول مستوى 7,00، إلا أن هروب رؤوس الأموال سيشكل خطراً في حال استمرار اعتماد السياسة المالية على الاقتراض؛ إذ من شأن ذلك أن يكرّس عجز الشركات عن التسديد، وهشاشة قطاع البنوك مع وقوع الصين تحت وطأة ديون الشركات. وقد يتسبب أي اضطراب في المنظومة الائتمانية أو زيادة تقلب أسواق المال في مزيد من الضغط على منظومة الصين المالية، وربما يكون لذلك تداعيات عالمية بطبيعة الحال. وقد يشكل نمو الطلب على النفط في الصين ضربة إضافية، الأمر الذي يربك «أوبك» بالفعل ويجبرها على التفكير بحالات الطوارئ. ويدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته نصف السنوية بشأن السياسة النقدية أمام الكونجرس يوم الأربعاء، والتي ستضم رؤية البنك حول هذه المسألة. وجاء في تقرير السياسة المالية لشهر فبراير/شباط الصادر يوم الجمعة بأن فيروس كورونا يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات داخل الصين «قد يمتد تأثيرها إلى باقي مفاصل الاقتصاد العالمي»، ولكن التقرير لم يشر بطبيعة الحال إلى استعداد البنك الفيدرالي لحالات الطوارئ تلك.