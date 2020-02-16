مليار درهم أعمال «أبوظبي لخدمات حقول النفط» في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد زهير شحادة مدير عام شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط، أن دولة الإمارات تمكنت من تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة؛ وذلك بفضل رؤية قيادة الإمارات الحكيمة، ووجود استراتيجية الطاقة 2050 التي تعنى بجميع جوانب قطاع الطاقة.

وذكر شحادة في حديث ل«الخليج» أن الاكتشافات البترولية والغازية التي أعلن عنها مؤخراً في أبوظبي ودبي والشارقة شكلت بشارة سارة لمختلف شركات خدمات النفط والغاز الإماراتية التي ترى أهمية إشراكها في تنفيذ الأعمال والخدمات بها، بما يعود على هذه الشركات بالفائدة و يسهم في نمو أعمالها وتوسعها.

وأفاد أن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النفط والغاز تواصل ضخ استثماراتها في مجال عملها، وأن أي اكتشافات نفطية جديدة ستعمل على دعمها إلى جانب الجهات الحكومية، مشدداً على أهمية أن يكون للشركات الوطنية العاملة في قطاع خدمات حقول النفط حصة بارزة ومهمة في الأعمال القائمة والجديدة في قطاع النفط بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ونمو هذه الشركات.

ولفت شحادة إلى أن شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط تعمل في الدولة منذ عشرات السنوات، إلى جانب أنها تتواجد في مختلف الدول العربية؛ حيث تنفذ مشاريع بها، الأمر الذي عزز من مكانة الشركة وقدراتها المتطورة في خدمات حقول النفط.

وكشف شحادة أن حجم أعمال شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط في عام 2020 تفوق مليار درهم؛ وذلك بالتعاون مع مجموعة «أدنوك» وشركاتها، مشيراً إلى أن الشركة تضم 1100 موظف، وتقوم بتنفيذ أعمالها في خدمات حقول النفط على مساحة تقارب 250 ألف متر مربع.

وأوضح: إن شركة «ميوس» التابعة لشركة أبوظبي لخدمات حقول النفط، تعمل في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقوم بتوفير خدمات حقول النفط في البر والبحر، ووجود ورش متخصصة بالتصليح في كل من مدينة الرويس ومنطقة المصفح ومنطقة جبل علي.

وذكر أن قطاع النفط والغاز يشهد حركة نشطة في ظل الاكتشافات البترولية والجديدة التي أعلن عنها في العام الماضي والعام الجاري، موضحاً: إن هذه الاكتشافات تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتستفيد منها مختلف الشركات الوطنية العاملة في مجال الحفر وخدمات حقول النفط.

وأوضح: إن شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط تتعاون مع ما يقارب 50 شركة أجنبية من شمال أمريكا وأوروبا؛ حيث تقوم بجلب أحدث تكنولوجيات الحفر وتصنيع معدات الحفر وإصلاحها، مشدداً على أهمية استقدام هذه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي تسهم في تنفيذ الأعمال بالوقت المطلوب.

وأضاف شحادة: ما يميزنا أننا تمكنا من تعزيز مكانتنا كشركة قائمة بذاتها وتضم كوادر وموظفين بخبرات عالية، مع حرصنا على تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة في قطاع النفط والغاز.

وذكر مدير عام شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط، أن الشركة وقعت عقداً في وقت سابق مع المؤسسة العليا لتوسيع مصنع تابع لها في منطقة «ايكاد 2»؛ حيث أصبحت المساحة الإجمالية للمشروع 130 ألف متر مربع، وقد جرى الانتهاء منه مؤخراً بكلفة استثمارية بلغت 63 مليون درهم.