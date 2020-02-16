شكرا لقرائتكم خبر عن 4 % ارتفاع صادرات مصر غير البترولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أمس السبت، إن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت 4% في يناير كانون الثاني مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضافت في مؤتمر صحفي، حسبما ورد في بيان صادر عن الوزارة، أن قيمة الصادرات غير البترولية في يناير كانون الثاني 2020 بلغت 2.188 مليار دولار مقارنة بنحو 2.103 مليار دولار خلال نفس الشهر عام 2019، ولم تشر الوزيرة إلى حجم الواردات خلال الشهر نفسه.
من جهة أخرى، قالت جامع إنها ستعرض على مجلس الوزراء استراتيجية جديدة لصناعة السيارات بالبلاد خلال هذا الأسبوع.
وأضافت أنها قامت بعرض الاستراتيجية على رئاسة الجمهورية في وقت سابق من هذا الشهر وهي الآن «قيد المراجعة القانونية ومتوقع الانتهاء منها وإرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري».(وكالات)
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