5000 جهة تتنافس على «كعكة» الأغذيـة والمشـروبـات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تتوجه أنظار نحو 5 آلاف جهة حكومية وشركة من الإمارات والمنطقة والعالم إلى معرض «جلفود 2020»، الذي تنطلق دورته ال 25 في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، تتنافس على جزء من «كعكة» الاستثمارات والاستهلاك في صناعة الأغذية والمشروبات والعمليات المرتبطة بها في المنطقة وإفريقيا.

يشكل معرض «جلفود»، دبي، أهم ملتقى لقادة القطاع الغذائي في العالم، حيث يستقطب سنوياً أكثر من 100 ألف تاجر ومتخصص من 200 دولة على مدار 5 أيام، يستشرفون الفرص الاستثمارية، لاسيما مع استضافة الإمارات للحدث العالمي «إكسبو 2020 - دبي»، كما يتطلعون إلى عقد شراكات تجارية والتعرف على توجهات القطاع خلال العام الجاري.

تدور منافسة مصنعي الأغذية المشاركة في المعرض هذا العام ضمن 8 أقسام رئيسية هي: المشروبات، منتجات الألبان، الدهون والزيوت، المنتجات الصحية، اللحوم والدواجن، العلامات التجارية الكبرى، البقول والغلال، الأطعمة العالمية.

ويعتبر «جلفود» فرصة ومنصة لتطوير علاقات العمل مع الشركاء والموزعين وإطلاق أحدث المنتجات والحلول المبتكرة بقطاع الأغذية والمشروبات في أسواق الخليج والمنطقة وشمال إفريقيا.

ويشهد «جلفود 2020» مشاركة عشرات آلاف العلامات التجارية في قطاع الأغذية من الإمارات والسعودية ودول المنطقة مع توقعات بوصول قيمة استثمارات قطاع الأغذية في المملكة إلى نحو 59 مليار دولار عام 2021.

بحسب تقرير صادر عن مجلة «فورتشن بزنس إنسايتس»، فإن السوق العالمية للأغذية والمشروبات المدعمة بالعناصر النباتية ستحقق نمواً لتصل قيمتها إلى 7.38 مليار دولار بحلول عام 2025، ما يمثل زيادة لافتة عن القيمة التي سجلتها هذه السوق خلال عام 2017، والبالغة 4.16 مليار دولار.

وتركز الدورة ال 25 لمعرض «جلفود 2020» على طرح آلاف من المواد الغذائية المتنوعة، لاسيما من المنتجات الحلال والعضوية والصحية بشكل عام.

وانعكس ارتفاع الطلب على الأغذية والمشروبات في المنطقة على زيادة الطلب على مساحات العرض في «جلفود 2020»، لاسيما من أجنحة الجهات الحكومية المحلية والدولية. ويواكب «جلفود 2020» إطلاق منصة «ستريت» و «ذا ريتريت»، كما سيمنح «برنامج جلفود للشركات الناشئة» رواد الأعمال فرصة عرض أحدث ابتكاراتهم وكيفية توظيفيها للنهوض بالقطاع وستحتفي «جوائز جلفود للابتكار» بالمتميزين على مستوى العلامات التجارية والمنتجات، كما ستسلط «منطقة الاكتشاف» الضوء على أحدث المنتجات.